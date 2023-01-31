Волочкова сверкнула стрингами на МРТ: а вот бюстгальтер пришлось снять

Звезда балета Анастасия Волочкова, отметив свой 47-й день рождения, поспешила на чек-ап организма. На этот раз она посетила клинику МРТ, но поскольку боится замкнутых пространств, то выбрала аппарат открытого типа.

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Не обошлось без фотосессии. Причем, позировала балерина прямо так, в чем проходила обследование – в исподнем. Бюстгальтер пришлось снять по технике безопасности, поэтому она натянула майку-алкоголичку и запечатлелась рядом с доктором, не слезая с аппарата.