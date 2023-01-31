«Такой вот уже арбузик»: беременная Маша из «Ворониных» поделилась свежей фотографией живота, который стал еще больше

«Третий триместр. Вот такой вот уже арбузик. Что изменилось в третьем триместре? На самом деле, особо ничего. Но несколько пунктов все же присутствуют: частые побеги в туалет, нет такого бешеного аппетита, всего хочется в меру», – отметила актриса.