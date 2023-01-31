«Такой вот уже арбузик»: беременная Маша из «Ворониных» поделилась свежей фотографией живота, который стал еще больше

Мария Ильюхина

Мария Ильюхина. Фото: соцсети 

Исполнительница главной роли в популярном сериале готовится стать мамой.

19-летняя актриса Мария Ильюхина опубликовала в своем микроблоге свежие кадры в «интересном» положении. 

Напомним, в прошлом году Мария заявила о своей беременности. Коллеги и поклонники Ильиной не ожидали увидеть знаменитость с округлившимся животиком.

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Недавно Мария поделилась подробностями протекания беременности.

Мария Ильюхина во время беременности. Фото: соцсети  

«Третий триместр. Вот такой вот уже арбузик. Что изменилось в третьем триместре? На самом деле, особо ничего. Но несколько пунктов все же присутствуют: частые побеги в туалет, нет такого бешеного аппетита, всего хочется в меру», – отметила актриса. 

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«Немного болит спина,  животик стал намного больше, иногда бывают периоды настроения», – добавила Ильюхина в своем микроблоге.

К слову, пристрастия в еде у Марии не поменялись. Знаменитость и до беременности любила сочетать несочетаемое. 

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