«Такой вот уже арбузик»: беременная Маша из «Ворониных» поделилась свежей фотографией живота, который стал еще больше

19-летняя актриса Мария Ильюхина опубликовала в своем микроблоге свежие кадры в «интересном» положении.
Напомним, в прошлом году Мария заявила о своей беременности. Коллеги и поклонники Ильиной не ожидали увидеть знаменитость с округлившимся животиком.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Недавно Мария поделилась подробностями протекания беременности.
Мария Ильюхина во время беременности. Фото: соцсети
«Третий триместр. Вот такой вот уже арбузик. Что изменилось в третьем триместре? На самом деле, особо ничего. Но несколько пунктов все же присутствуют: частые побеги в туалет, нет такого бешеного аппетита, всего хочется в меру», – отметила актриса.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
«Немного болит спина, животик стал намного больше, иногда бывают периоды настроения», – добавила Ильюхина в своем микроблоге.
К слову, пристрастия в еде у Марии не поменялись. Знаменитость и до беременности любила сочетать несочетаемое.