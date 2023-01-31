Мартиросян отвернулся от Урганта: «Не общаюсь»

Гарик Мартиросян уже третий год живет на две страны. он предпочел перебраться в свой родной Ереван и развивает детское телевидение, а в Россию предпочитает ездить на заработки. Со своим давним другом Иваном Ургантом от тоже перестал общаться.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

О том, что Мартиросян отвернулся от Урганта, он рассказал сам. Шоумен подчеркнул, что сейчас уже не видится с экс-ведущим «Вечернего Урганта».

«Сейчас не общаюсь, но виделся с ним под Новый год. Я, Ваня Ургант и Сережа Светлаков собрались вместе с супругами. Тогда у него было хорошее настроение», - рассказал Мартиросян.

По материалам сайта KP.RU