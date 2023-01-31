Волочкова спустила трусики, стоя перед зеркалом: сиротский белоснежный островок на фоне мальдивского загара

Анастасия Волочкова пол января отдыхала на Мальдивах, улетев туда вскоре после Нового года. Балерина в первый же день сгорела, но не отчаялась, стараясь ограничивать пребывание на солнце. И все-таки смогла приобрести шоколадный оттенок кожи, с которым щеголяет теперь по Москве.

Даже в любимую баню балерина ходит с опаской – как бы загар не смылся. И после похода в парную в минувшие выходные поспешила к зеркалу, чтобы удостовериться, что все на месте.

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Для контраста Волочкова спустила трусики и убедилась – контраст кожи под ними по-прежнему сильный по сравнению с другими участками тела. И довольная, поделилась фотографией в соцсети.