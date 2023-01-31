«Таблоиды пестрят о переезде»: Юлия Ковальчук высказалась после подозрений в эмиграции

Певица Юлия Ковальчук опровергла домыслы о своем переезде в Испанию.

Жена музыканта Алексея Чумакова заявила, что в последнее время ее имя часто появлялось в новостных заголовках. Все дело в том, что знаменитость заподозрили в эмиграции.

Юлия длительное время находилась за границей. Это и послужило поводом для слухов о переезде певицы вместе с мужем и дочерью в Испанию.

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