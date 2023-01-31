«Таблоиды пестрят о переезде»: Юлия Ковальчук высказалась после подозрений в эмиграции

Певица Юлия Ковальчук опровергла домыслы о своем переезде в Испанию.
Жена музыканта Алексея Чумакова заявила, что в последнее время ее имя часто появлялось в новостных заголовках. Все дело в том, что знаменитость заподозрили в эмиграции.
Юлия длительное время находилась за границей. Это и послужило поводом для слухов о переезде певицы вместе с мужем и дочерью в Испанию.
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«Стоит ненадолго вырваться и попутешествовать, как все таблоиды пестрят о переезде», – призналась Ковальчук в своем микроблоге.
Юлия напомнила фолловерам, что в марте у ее мужа пройдет концерт в Москве. Поэтому артисты никак не могли переехать в другую страну.
Несмотря на наличие недвижимости в Испании, Ковальчук не собирается навсегда покидать Россию.