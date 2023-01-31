Виноваты учителя в школе: Пынзарь оправдалась перед поклонниками за ошибки в текстах

Звезда знаменитой телестройки «Дом-2» Дарья Пынзарь оправдалась перед своими подписчиками за неграмотные тексты в соцсетях. Она пожаловалась, что в свое время учителя в школе не дали ей необходимых знаний.

Сегодня в соцсетях устроила день ответов на вопросы аудитории. Один из поклонников поинтересовался, почему она часто совершает ошибки в совершенно обычных словах. Пынзарь подчеркнула, что может делать десять дел за одну минуту и назвала себя суетливой.