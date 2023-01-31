Виноваты учителя в школе: Пынзарь оправдалась перед поклонниками за ошибки в текстах

Звезда знаменитой телестройки «Дом-2» Дарья Пынзарь оправдалась перед своими подписчиками за неграмотные тексты в соцсетях. Она пожаловалась, что в свое время учителя в школе не дали ей необходимых знаний.
Сегодня в соцсетях устроила день ответов на вопросы аудитории. Один из поклонников поинтересовался, почему она часто совершает ошибки в совершенно обычных словах. Пынзарь подчеркнула, что может делать десять дел за одну минуту и назвала себя суетливой.
«Если я сяду вдумчиво и напишу, то, конечно, все будет без ошибок», - резюмировала Дарья и похвасталась, что при выполнении уроков со старшим сыном без проблем вспоминает правила русского языка.
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Напомним, Дарья и Сергей воспитывают шестилетнего Давида и 11-летнего Артема. Однако как-то теледива призналась, что не готова рожать еще. По ее мнению, дети - это огромная ответственность. В первую очередь она хочет «поставить на ноги» сыновей.