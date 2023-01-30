Муцениеце приспустила брюки, сверкнув шелковыми трусиками: зазывно оголила свою «сдобу»

Агата Муцениеце уже давно строит карьеру в кино. Она не перестает сниматься в новых проектах. После развода с Павлом Прилучным ее стали чаще звать на съемки. Более того, она постройнела и начала экспериментировать со стилем. Наряды артистки стали более смелыми. А недавно в Дубае она красовалась в бикини.
А теперь Агата приняла участие в смелой фотосессии. Она покрасовалась в серебристых брюках, а вот от блузки отказалась. Актриса устроила танцы, показав фигуру в белом шелковом белье. Она приспустила штаны, показав свою пятую точку в трусах. Муцениеце также наклонилась, оголив упругую грудь.
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Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
Поклонники были ошеломлены. Многие отметили, что Агата выглядит очень соблазнительно. «Огонь, незаменимая», «Просто отпад!», «Какая фигурка», «Очень соблазнительно», «Вам очень идет такое белье», «Так и ходите», «И тут парни пустили слюнки», «До чего роскошная», «Ох, какая стала», — написали пользователи Сети.