Два сладких комочка: Ефременкова рассказала, как близнецы реагируют друг на друга

Звезда телепроекта «Дом-2» Юлия Ефременкова поделилась в своих соцсетях подробностями взросления своих близнецов. На днях поклонники красотки поинтересовались, общаются ли малыши между собой. Молодая мама рассказала, как ведут себя четырехмесячные мальчишки, когда видят друг друга.
Юлия Ефременкова и ее бойфренд Мондезир Свет-Амур впервые стали родителями осенью прошлого года. На свет появились мальчики-близнецы. После прибавления в семействе блогерша практически ежедневно рассказывает о материнских буднях своим подписчикам.
Счастливая пара со своими детьми. Фото: соцсети
«Мне кажется на данный момент они не особо понимают, что рядом такой же человечек. Ну нас с папой конечно узнают сразу улыбаются, радуются», - ответила Юлия на вопрос.
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Теледива обсудила и тему детских прививок. По ее словам, сыновьям еще не ставили ни одного укола. Но в ближайшие дни малышам должны сделать вакцину от гепатита. Естественно, молодая мама переживает, как препарат скажется на их самочувствии. Она призналась, что внутренняя чуйка подсказывает ей не делать эти прививки своим малышам.