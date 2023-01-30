Два сладких комочка: Ефременкова рассказала, как близнецы реагируют друг на друга

Звезда телепроекта «Дом-2» Юлия Ефременкова поделилась в своих соцсетях подробностями взросления своих близнецов. На днях поклонники красотки поинтересовались, общаются ли малыши между собой. Молодая мама рассказала, как ведут себя четырехмесячные мальчишки, когда видят друг друга.

Юлия Ефременкова и ее бойфренд Мондезир Свет-Амур впервые стали родителями осенью прошлого года. На свет появились мальчики-близнецы. После прибавления в семействе блогерша практически ежедневно рассказывает о материнских буднях своим подписчикам.