Бузова в кружевном топике блеснула прелестями в Кейптауне: без стеснения показала пополневшие формы

И первый день Ольга посвятила отдыху. Она решила прогуляться по городу и отведать местную еду. Телеведущая предстала в черном кружевом топе и юбке с разрезом. Наряд с хищным принтом не скрыл ее пополневшие формы. Бузова решила покрасоваться прямо на улице. Она сверкнула манкой ложбинкой греха.

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