Бузова в кружевном топике блеснула прелестями в Кейптауне: без стеснения показала пополневшие формы

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она много лет трудится на телевидении. А после ухода с «Дома-2» артистка стала вести новые проекты. Примечательно, что шоу «Звезды в Африке» стало одним из самых рейтинговых. И новый год она начала снова с поездки в Кейптаун. Блондинка покинула Россию на длительный срок.
И первый день Ольга посвятила отдыху. Она решила прогуляться по городу и отведать местную еду. Телеведущая предстала в черном кружевом топе и юбке с разрезом. Наряд с хищным принтом не скрыл ее пополневшие формы. Бузова решила покрасоваться прямо на улице. Она сверкнула манкой ложбинкой греха.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Бузова. Многие посчитали, что она похорошела. А другие напомнили звезде, что она собиралась худеть. «Ох, вот это виды», «Даже декольте стало больше», «Оля, пора худеть, возьми себя в руки», «Бедра раздались вширь», «Какая вы мамасита», — стали писать пользователи Сети.