Анне Калашниковой приходится работать вдвое больше, чтобы прокормить сына

Певица Анна Калашникова рассказала, что из-за плотного графика ей не хватает времени на сына Даниила. Но только так знаменитость может обеспечить мальчика.

Анна воспитывает сына одна, поэтому работает Калашникова за двоих родителей. Артистка рассказала, что ей не хватает средств на ребенка.

Без мужской поддержки Калашниковой сложно содержать семью. На помощь Анне приходят ее близкие.

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