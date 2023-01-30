Анне Калашниковой приходится работать вдвое больше, чтобы прокормить сына

Певица Анна Калашникова рассказала, что из-за плотного графика ей не хватает времени на сына Даниила. Но только так знаменитость может обеспечить мальчика.
Анна воспитывает сына одна, поэтому работает Калашникова за двоих родителей. Артистка рассказала, что ей не хватает средств на ребенка.
Без мужской поддержки Калашниковой сложно содержать семью. На помощь Анне приходят ее близкие.
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«Конечно же, трудно быть постоянно рядом с ребенком. А ведь очень хочется. С другой стороны, если я буду сидеть целыми днями с ребенком, то на какие средства он будет кушать, ходить в школу, одеваться? Я же просто обязана работать в таких условиях вдвое больше, за маму и за папу», — поделилась модель с vnimanie.pro.
Напомним, ранее Анна Калашникова заявила, что школа стала не самым главным звеном в образовании детей.