Дюжев, Домогаров, Цигаль-Полищук: на премьере сериала «Раневская» собралась целая толпа звезд

Дмитрий Дюжев

Дмитрий Дюжев. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro

В Москве показали первые серии сериала «Раневская» на закрытой премьере. Исполнительница главной роли дочка Любови Полищук появилась на мероприятии, а также многие другие селебрити.

После Нового года в Москву снова стали возвращаться звезды после отпусков. И 30 января состоялась закрытая премьера сериала «Раневская», в создании которого приняли участие Первый канал и студия  KION. Примечательно, что главную роль в картине сыграла дочка Любови Полищук — Мариэтта Цигаль-Полищук. 

Одной из первых на премьере отметилась Ирина Гринева. Она сыграла в картине Любовь Орлову. Актриса призналась корреспонденту сайта Teleprogramma.pro, что ей очень понравился сценарий сериала. 

Также насладилась мероприятием Ирина Безрукова. Она оделась в стиле кэжуал, надев яркое полупальто в мятном цвете. 

Если у Фаины Раневской любимым актером был Василий Качалов, то Безрукова не смогла назвать только одно имя. 

«Тихонов, Костолевский, Баталов, молодой Харатьян», — заявила она.

Также у актрисы есть близкие подруги.

«Всю жизнь дружу с сестрой. Ну и, конечно, подруги, с которыми я дружу по 20 лет, тоже есть», — поделилась звезда.

Екатерина Климова, Настасья Самбурская и другие актрисы отметились на премьере. А Катя Лель даже рассказала, какая у нее любимая фраза, которую произносила Фаина Раневская. 

«Улыбайся всегда — это главное оружие против твоих врагов», — заявила певица. 

А вот Елена Захарова была немногословна. Стройная актриса редко выходит в свет. Маленькое черное платье подчеркнуло ее стройность.

Также пообщался с журналистами Дмитрий Дюжев. Он, как всегда, выглядел элегантно, надев черный костюм и бабочку. Артист рассказал о нюансах своей профессии и отметил, что в кадре нельзя показывать себя, свою личность, а нужно вживаться в персонажа. 

Также перед публикой произнес речь 77-летний Евгений Стеблов. Он личной знал Раневскую и даже был в нее влюблен. 

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А вот Александр Домогаров пришел на премьеру, но избегал журналистов. Он прошел в зал и сел на место, которое оставили специально для него.  В новом сериале актер сыграл Василия Качалова. 

Многие уже уверены, что картина «Раневская» будет иметь успех. Сыгравшая главную роль Мариэтта Цигаль-Полищук призналась: «Для меня сыграть эту роль — не подвиг, а слабоумие и отвага».

Напомним, что премьера сериала намечена на 8 февраля. 

Дмитрий Дюжев. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro

Александр Домогаров. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro

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