Дюжев, Домогаров, Цигаль-Полищук: на премьере сериала «Раневская» собралась целая толпа звезд

После Нового года в Москву снова стали возвращаться звезды после отпусков. И 30 января состоялась закрытая премьера сериала «Раневская», в создании которого приняли участие Первый канал и студия KION. Примечательно, что главную роль в картине сыграла дочка Любови Полищук — Мариэтта Цигаль-Полищук.
Одной из первых на премьере отметилась Ирина Гринева. Она сыграла в картине Любовь Орлову. Актриса призналась корреспонденту сайта Teleprogramma.pro, что ей очень понравился сценарий сериала.
Также насладилась мероприятием Ирина Безрукова. Она оделась в стиле кэжуал, надев яркое полупальто в мятном цвете.
Если у Фаины Раневской любимым актером был Василий Качалов, то Безрукова не смогла назвать только одно имя.
«Тихонов, Костолевский, Баталов, молодой Харатьян», — заявила она.
Также у актрисы есть близкие подруги.
«Всю жизнь дружу с сестрой. Ну и, конечно, подруги, с которыми я дружу по 20 лет, тоже есть», — поделилась звезда.
Екатерина Климова, Настасья Самбурская и другие актрисы отметились на премьере. А Катя Лель даже рассказала, какая у нее любимая фраза, которую произносила Фаина Раневская.
«Улыбайся всегда — это главное оружие против твоих врагов», — заявила певица.
А вот Елена Захарова была немногословна. Стройная актриса редко выходит в свет. Маленькое черное платье подчеркнуло ее стройность.
Также пообщался с журналистами Дмитрий Дюжев. Он, как всегда, выглядел элегантно, надев черный костюм и бабочку. Артист рассказал о нюансах своей профессии и отметил, что в кадре нельзя показывать себя, свою личность, а нужно вживаться в персонажа.
Также перед публикой произнес речь 77-летний Евгений Стеблов. Он личной знал Раневскую и даже был в нее влюблен.
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А вот Александр Домогаров пришел на премьеру, но избегал журналистов. Он прошел в зал и сел на место, которое оставили специально для него. В новом сериале актер сыграл Василия Качалова.
Многие уже уверены, что картина «Раневская» будет иметь успех. Сыгравшая главную роль Мариэтта Цигаль-Полищук призналась: «Для меня сыграть эту роль — не подвиг, а слабоумие и отвага».
Напомним, что премьера сериала намечена на 8 февраля.
Дмитрий Дюжев. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro
Александр Домогаров. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro