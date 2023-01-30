Дюжев, Домогаров, Цигаль-Полищук: на премьере сериала «Раневская» собралась целая толпа звезд

Одной из первых на премьере отметилась Ирина Гринева. Она сыграла в картине Любовь Орлову. Актриса призналась корреспонденту сайта Teleprogramma.pro, что ей очень понравился сценарий сериала.

Также насладилась мероприятием Ирина Безрукова. Она оделась в стиле кэжуал, надев яркое полупальто в мятном цвете.

Если у Фаины Раневской любимым актером был Василий Качалов, то Безрукова не смогла назвать только одно имя.

«Тихонов, Костолевский, Баталов, молодой Харатьян», — заявила она.

Также у актрисы есть близкие подруги.