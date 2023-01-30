Хищная страсть: Анна Заворотнюк поделилась пикантными кадрами

Анна Заворотнюк

Анна Заворотнюк. Фото: соцсети 

Модель опубликовала свежие фотографии из Дубая.

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк — Анна Заворотнюк — позировала на пляже в купальнике с леопардовым принтом.

Заворотнюк разместила в личном микроблоге фотографию с пляжа Дубая. Анна позировала и хвасталась длинными ножками во время завтрака. Для прогулки Заворотнюк подобрала шляпу с круглыми полями, джинсовые шорты и белоснежную рубашку. Также знаменитость засветила леопардовый лиф.

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Анна продемонстрировала сочный бюст и роскошный загар.

Анна Заворотнюк на пляже. Фото: соцсети 

«Какая красота!», «Можно к тебе, королева?», «Анна, вы такая стройная!», «Вам так идет этот купальник», — написали поклонники Заворотнюк.

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