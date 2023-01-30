Молодые и горячие: Дина Саева и Настя Ивлеева позировали в шапках-ушанках, но без одежды

Дина Саева и Настя Ивлеева

Дина Саева и Настя Ивлеева. Фото: соцсети 

Блогерши «устроили пожар» в своих социальных сетях.

Телеведущая Настя Ивлеева запечатлелась на одной кровати с королевой русского Tik-Tok Диной Саевой. Знаменитости опубликовали откровенные снимки в своих микроблогах.

Среди последних публикаций личного микроблога Дины Саевой появились фотографии звезды и ее новой подруги Насти Ивлеевой. Обе знаменитости сейчас находятся за пределами Росиии. Одни из самых красивых российских звезд оголились и устроили «горячую» фотосессию. 

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Настя и Дина надели лишь шапки-ушанки красного цвета и митенки молочного оттенка. Но на телах знаменитостей не было ничего, кроме нижнего белья.

Настя Ивлеева и Дина Саева. Фото: соцсети

Поклонники Ивлеевой и Саевой остались в восторге от такой коллаборации. Они написали в комментариях под фото слова восхищения:

«Пожар», «Ого! Не ожидал увидеть их вместе, да еще и в таком виде», «Самые лучшие», «ВИА Гра 2023».

Напомним, ранее Дина Саева резко высказалась о Сергее Лазареве.

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