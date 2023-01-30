Дочь Любови Полищук Мариэтта появилась на премьера сериала «Раневская»: в черном платье и с седыми волосами

Фаина Раневская стала легендарной актрисой. Ее фразы стали крылатыми, а кино с ее участием многие пересматривают до сих пор. 30 января в Москве состоялась закрытая премьера сериала «Раневская», который посвящен жизни артистки СССР. Главную роль сыграла Мариэтта Цигаль-Полищук, которая является дочкой Любови Полищук.
Дмитрий Дюжев, Ирина Безрукова, Катя Лель, Настасья Самбурская и другие звезды появились на премьере. Перед ними произнес речь актер Евгений Стеблов. А вслед за ним предстала и Мариэтта, которая облачилась в черное платье свободного кроя. Она также не стала красить волосы, продемонстрировав седые корни.
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Актриса напомнила всем, что это художественная картина, а лучше узнать, какой была Раневская, можно, посмотрев интервью с ней.
«Для меня сыграть эту роль — это не подвиг, а слабоумие и отвага», — заявила Цигаль-Полищук.
Также в сериале снялись Константин Лавроненко и Александр Домогаров. Премьера намечена на 8 февраля. Стоит отметить, что такого количества гостей на мероприятии давно не было. Это подметил корреспондент сайта Teleprogramma.pro. А это значит, что сериал уже может претендовать на большой успех.
Напомним, что Мариэтта снимается в кино. Она пошла по стопам своей мамы. Уже давно она состоит в браке с другом и однокурсником Александром Андриевичем.
Мариэтта Цигаль-Полищук. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro