Дочь Любови Полищук Мариэтта появилась на премьера сериала «Раневская»: в черном платье и с седыми волосами

Дмитрий Дюжев, Ирина Безрукова, Катя Лель, Настасья Самбурская и другие звезды появились на премьере. Перед ними произнес речь актер Евгений Стеблов. А вслед за ним предстала и Мариэтта, которая облачилась в черное платье свободного кроя. Она также не стала красить волосы, продемонстрировав седые корни.

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Актриса напомнила всем, что это художественная картина, а лучше узнать, какой была Раневская, можно, посмотрев интервью с ней.