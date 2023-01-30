Стеблов о Раневской: «Она, конечно, была очень одиноким человеком»

Фаина Раневская оставила большой след в истории кино и театра. Ее фразы стали крылатыми. И не удивительно, что режиссер Дмитрий Петрунь снял сериал «Раневская». Закрытая премьера состоялась в Москве 30 января. На мероприятии собрались десятки знаменитостей, которые первыми захотели увидеть картину. Среди гостей был и корреспондент сайта Teleprogramma.pro.
Дмитрий Дюжев, Ирина Безрукова, Катя Лель, Настасья Самбурская и другие звезды появились на премьере. Перед ними произнес речь актер Евгений Стеблов. Он поделился воспоминаниями о Раневской, так как был с ней лично знаком.
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«Однажды Фаина Георгиевна меня спросила: Женя, вы любили когда-то?
Стеблов: «Любил».
Раневская: «И что?»
Стеблов: «Женился».
Раневская: «А сейчас?»
Стеблов: «Я не хочу об этом говорить. Но я люблю другую».
Раневская: «Кого? Из наших?»
Стеблов: «Вас».
А вообще она, конечно, была очень одиноким человеком. Но она такая одна. Трагикомическая фигура», — рассказал артист.
«Она была абсолютной бессеребреницей. Ничего не просила, все отдавала. А на самом деле у нее из всех артистов была самая маленькая зарплата. Она была выше этого! Дай Бог, чтобы мы ее помнили долго-долго», — заключил Стеблов.
Публика тепло восприняла слова 77-летнего актера. В этот вечер многие вспоминали, какой яркой была Раневская. Напомним, что премьера сериала намечена на 8 февраля.
Евгений Стеблов. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro