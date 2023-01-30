Стеблов о Раневской: «Она, конечно, была очень одиноким человеком»

Дмитрий Дюжев, Ирина Безрукова, Катя Лель, Настасья Самбурская и другие звезды появились на премьере. Перед ними произнес речь актер Евгений Стеблов. Он поделился воспоминаниями о Раневской, так как был с ней лично знаком.

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