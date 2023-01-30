Елена Захарова впервые за долгое время вышла в свет: щегольнула в черном мини-платье, блеснув стройностью

Елена Захарова

Елена Захарова. Фото: Global Look Press

Звезда сериала «Кадетство» появилась на премьере картины «Раневская» в Москве.

Елена Захарова уже давно снимается в кино. Нежная и хрупкая актриса часто становится звездой сериалов. Многие зрители ее знают по сериалу «Кадетство». Однако после рождения долгожданной дочки она стала реже выходить в свет. Но 30 января в столице состоялась закрытая премьера сериала «Раневская», на которой собралась львиная доля артистов, включая Захарову. 

На мероприятии актриса предстала в черном мини-платье. После родов она давно вернулась в форму. Наряд с эффектом мерцания дополнили сапоги с высоким голенищем. Она подчеркнула свои стройные ноги. Елена сделала нежный макияж, а вот волосы не стала укладывать, оставив естественные кудряшки. 

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Елена Захарова. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro

Многие отметили, что Захарова выглядела похорошевшей и счастливой. Также на премьере побывали: Дмитрий Дюжев, Екатерина Климова, Ирина Безрукова, Катя Лель, Настасья Самбурская и другие известные персоны. Премьера картины назначена на 8 февраля. Режиссером сериала стал Дмитрий Петрунь.

Елена Захарова. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro

Читайте также