Елена Захарова впервые за долгое время вышла в свет: щегольнула в черном мини-платье, блеснув стройностью

На мероприятии актриса предстала в черном мини-платье. После родов она давно вернулась в форму. Наряд с эффектом мерцания дополнили сапоги с высоким голенищем. Она подчеркнула свои стройные ноги. Елена сделала нежный макияж, а вот волосы не стала укладывать, оставив естественные кудряшки.

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