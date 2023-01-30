Самбурская в платье в горошек обнажила «сочную» грудь на премьере: заставила всех обомлеть

Настасия Самбурская уже много лет снимается в кино. Она многим полюбилась, когда снялась в сериале «Универ». В последние годы актриса активно занимается спортом. Она смогла стать настоящей фитнес-красоткой, которой завидуют даже многие коллеги.
При звезда находится в поисках мужа. 30 января она появилась на премьере сериала «Раневская», где побывал и корреспондент сайта Teleprogramma.pro.
На публике Самбурская предстала в ярком платье в горох. Наряд подчеркнул фигуру актрисы. Наряд в фиолетовом цвете оттенил бледную кожу знаменитости. Она не стала прятать глубокое декольте, засветив свою округлую грудь. Настасья покрасовалась на публике. Она решила сделать объемную укладку.
Многие гости были сражены тем, как выглядит артистка. Ей удалось поймать на себе множество взглядов.
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Настасья Самбурская. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Отметим, что Самбурская ранее признавалась, что ей нравятся многие высказывания Фаины Раневской. Не удивительно, что она появилась на сериале про народную артистку СССР. Также среди гостей были: Ирина Гринева, Екатерина Климова, Дмитрий Дюжев, Катя Лель, Ирина Безрукова и другие селебрити. Премьера сериала намечена на 8 февраля.