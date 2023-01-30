Самбурская в платье в горошек обнажила «сочную» грудь на премьере: заставила всех обомлеть

Настасия Самбурская уже много лет снимается в кино. Она многим полюбилась, когда снялась в сериале «Универ». В последние годы актриса активно занимается спортом. Она смогла стать настоящей фитнес-красоткой, которой завидуют даже многие коллеги.

При звезда находится в поисках мужа. 30 января она появилась на премьере сериала «Раневская», где побывал и корреспондент сайта Teleprogramma.pro.