Екатерина Климова в мини-юбке появилась на премьере сериала «Раневская»: козырнула стройными ногами

Екатерина Климова уже давно снимается в кино. Она успела сняться в десятках фильмов. При этом артистка стала многодетной мамой. Ее старшая дочка Елизавета уже взрослая. Актриса заботится о сыновьях Матвее и Корнее, а также дочке Изабелле. С третьим мужем Гелой Месхи она рассталась в 2019 году. На этот раз звезда вышла в свет в Москве.
30 января Климова отправилась на премьеру сериала «Раневская». Она щегольнула на мероприятии в серой мини-юбке и свитере в тон. Актриса подчеркнула свои стройные ноги, надев темные колготки. Она собрала волосы в пучок, открыв шею. Екатерина предпочла сделать нежный макияж. Гости были восхищены тем, как выглядит актриса. Многодетную маму осыпали комплиментами.
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Екатерина Климова. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro
На премьере собралось множество селебрити. Корреспондент сайта Teleprogramma.pro оказался в центре событий. Сериал «Раневская» оказался одним из самых ожидаемых в 2023 году. Первыми решили посмотреть картину: Настасья Самбурская, Дмитрий Дюжев, Ирина Безрукова и другие известные звезды. Большая премьера запланирована на 8 февраля.
Екатерина Климова. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro