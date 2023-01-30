Екатерина Климова в мини-юбке появилась на премьере сериала «Раневская»: козырнула стройными ногами

30 января Климова отправилась на премьеру сериала «Раневская». Она щегольнула на мероприятии в серой мини-юбке и свитере в тон. Актриса подчеркнула свои стройные ноги, надев темные колготки. Она собрала волосы в пучок, открыв шею. Екатерина предпочла сделать нежный макияж. Гости были восхищены тем, как выглядит актриса. Многодетную маму осыпали комплиментами.

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