Лопырева в нюдовом купальнике изваляла свои прелести в песке: тугие ягодицы подставила солнцу (фото)

На этот раз Лопырева решила подразнить поклонников красочными фото. Она устроила фотосессию на побережье. Модель в пудровом купальнике прилегла прямо на песок. Она обнажила округлые бедра и длинные ноги. Блондинка грациозно изогнулась, подставив ягодицы солнцу. Примечательно, что она не стала прикрывать свои прелести.

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