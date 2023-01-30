Лопырева в нюдовом купальнике изваляла свои прелести в песке: тугие ягодицы подставила солнцу (фото)

Виктория Лопырева уже давно стала частью шоу-бизнеса. Она обладает титулом «Мисс Россия» и одно время работала на телевидении. Теперь блондинку все чаще можно увидеть на красных дорожках. В Дубае, где живет светская львица, ее можно увидеть в смелых нарядах. А на днях она улетела отдыхать на Мальдивы с певицей Нюшей.
На этот раз Лопырева решила подразнить поклонников красочными фото. Она устроила фотосессию на побережье. Модель в пудровом купальнике прилегла прямо на песок. Она обнажила округлые бедра и длинные ноги. Блондинка грациозно изогнулась, подставив ягодицы солнцу. Примечательно, что она не стала прикрывать свои прелести.
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Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды
Поклонники были впечатлены тем, как выглядит Лопырева. Многие осыпали ее комплиментами. «Ого, какая красотка», «Русалку вынесло на берег», «Ну все, Вика долго держалась и всех осуждала за фото в купальниках», «Упала и пошла валяться», «Безупречная», «Какова красота», «Мужу нравится?» — стали писать в Сети.