Нюша в нюдовом бикини показала свой тыл во всей красе: «сдобные булочки» поглотили трусики (фото)

На этот раз Нюша уехала отдыхать на Мальдивы. Она проводит отпуск на райском побережье. Певица решила поделиться пикантным кадром. Она примерила пудровое бикини. Артистка повернулась тылом к камере. Она блеснула постройневшими формами. Звезда оголила округлые ягодицы в мини-бикини. При этом трусики впились в мякоть.

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