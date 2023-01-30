Нюша в нюдовом бикини показала свой тыл во всей красе: «сдобные булочки» поглотили трусики (фото)

Нюша уже много лет строит карьеру в шоу-бизнесе. Она смогла стать популярной исполнительницей. Певица в последние годы много путешествует. Она даже переехала в Дубай с семьей. Артистка дважды стала мамой. Она лишь недавно отпраздновала день рождения сына Саффрона, которому исполнился год. Теперь звезда активно приходит в форму.
На этот раз Нюша уехала отдыхать на Мальдивы. Она проводит отпуск на райском побережье. Певица решила поделиться пикантным кадром. Она примерила пудровое бикини. Артистка повернулась тылом к камере. Она блеснула постройневшими формами. Звезда оголила округлые ягодицы в мини-бикини. При этом трусики впились в мякоть.
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Нюша. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Нюша. Многие отметили, что результат ее тренировок теперь виден на фото. «Вот это мамочка», «Раньше была скромной, а теперь нет», «Ну что еще показать, конечно зад», «Ну тут прям хорошая форма», «Просто бесподобная форма», «Сдобные булочки», — стали писать подписчики.