Евгений Петросян: «Меня многие спрашивают, куда это я пропал»

Популярный сатирик Евгений Петросян после небольшой паузы вернулся в социальную сеть. Сделал он это по просьбе подписчиков, которые уже начали волноваться по поводу отсутствия мэтра.
Евгений Петросян заверил всех, что с ним все в полном порядке. Он бодр, полон сил, оптимистично настроен и готовит новые номера для выступления перед поклонниками.
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«Меня тут многие спрашивают: куда это я пропал? Да никуда! Просто, видимо, в новых условиях меня отправили в теневой бан. Поэтому люди меня не видят. Ау! Я здесь! Эхо было ему ответом. Но жизнь продолжается. Готовим к выпуску наши телепередачи. Репетирую новые номера. Юморист - это такой человек, который, споткнувшись, кубарем покатился по лестнице, в конце больно приземлился и воскликнул: «Надо же, как быстро спустился!» - написал в микроблоге Евгений Петросян.