Евгений Петросян: «Меня многие спрашивают, куда это я пропал»

Популярный сатирик Евгений Петросян после небольшой паузы вернулся в социальную сеть. Сделал он это по просьбе подписчиков, которые уже начали волноваться по поводу отсутствия мэтра.

Евгений Петросян заверил всех, что с ним все в полном порядке. Он бодр, полон сил, оптимистично настроен и готовит новые номера для выступления перед поклонниками.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».