«В такой ложбинке можно утонуть»: Кошкина в тугом корсете кокетливо наклонилась, оголив свою шаровидную грудь

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А теперь Кошкина снимается в сериале «Звездный суд». У нее снова яркая роль. Она поделилась кадрами, на которых предстала в тугом черном корсете. Актриса кокетливо наклонилась над трибуной, оголив свою шаровидную грудь. Яна чувственной приоткрыла рот, позируя на камеру.

Поклонники были восхищены. Многие поразились тому, в какой форме находится 32-летняя артистка. «Несите огнетушитель», «Да, сногсшибательный образ, не скажешь что спала 3 часа всего», «Как всегда идеальна», «Одна грудь в кадре», «В такой ложбинке можно утонуть», — стали писать в Сети.