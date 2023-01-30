«Первые шаги без пингвина»: Кудрявцева засняла, как дочка в пуховом комбинезоне рассекает на коньках по льду

Примечательно, что 29 января Кудрявцева решила сводить дочку на каток. Она поставила малышку на коньки. Мария была в теплом пуховом комбинезоне. Сначала она предпочла кататься с пингвином, который помогает не упасть. А Лера уговорила малышку попробовать кататься без помощи. И девочка резво начала рассекать на льду, но иногда падала.

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«Руки устали? Нет, давай еще кружок. Может бросим пингвина, без него? Со мной за руку поедешь? Гони! Первые шаги без пингвина! Молодец! Дочка сама поехала!» – радовалась звезда.