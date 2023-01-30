«Тетка-пионерка, трусы бы ей опять натянуть повыше к талии»: Абрикосов из «Дома-2» «потоптался» по Бузовой

Бывший участник «Дома-2» Роман Тертишный, который на проекте пользовался псевдонимом Май Абрикосов, явно не может простить популярности своей экс-коллеге по реалити, а ныне ведущей телеканала ТНТ Ольге Бузовой.
В телеграм-канале Роман Тертишный часто пишет об Ольге Бузовой, причем исключительно в негативном ключе. На такие публикации всегда реагирует его аудитория.
На этот раз Роман Тертишный вновь принялся унижать Ольгу Бузову, обзывая теледиву, имеющую миллионную армию поклонников, некрасивыми словечками. Роман Тертишный припомнил, что на проекте Ольга Бузова старалась ему понравиться. По его ощущениям, Ольга Бузова застряла в том времени.
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«Тетка-пионерка, трусы бы ей опять натянуть повыше к талии, и будто бы не бывало этой почти четверти века. Оля-постройсвоюлюбовь-Бузова все та же. Много пластики на лице, неживые эмоции, однообразная мимика аквариумной рыбки. Жаль ее. Большая часть жизни позади. Бузова уже не остановится, процесс деградации необратим. Она никогда не отличалась умом, а сейчас еще и адекватность потеряла. По мне, так Олю Бузову нужно изучать в психиатрии, как жертву реалити-шоу, яркий экспонат», — высказался Роман Тертишный об Ольге Бузовой в телеграм-канале.