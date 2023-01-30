«Тетка-пионерка, трусы бы ей опять натянуть повыше к талии»: Абрикосов из «Дома-2» «потоптался» по Бузовой

Бывший участник «Дома-2» Роман Тертишный, который на проекте пользовался псевдонимом Май Абрикосов, явно не может простить популярности своей экс-коллеге по реалити, а ныне ведущей телеканала ТНТ Ольге Бузовой.

В телеграм-канале Роман Тертишный часто пишет об Ольге Бузовой, причем исключительно в негативном ключе. На такие публикации всегда реагирует его аудитория.

На этот раз Роман Тертишный вновь принялся унижать Ольгу Бузову, обзывая теледиву, имеющую миллионную армию поклонников, некрасивыми словечками. Роман Тертишный припомнил, что на проекте Ольга Бузова старалась ему понравиться. По его ощущениям, Ольга Бузова застряла в том времени.

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