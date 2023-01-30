«Врагу не пожелаю того, что со мной происходит»: раздавленная горем Ефременкова из «Дома-2» сделала заявление

Экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова устроила интерактив с подписчиками, во время которого ответила на самые интересующих их вопросы.
Один из них привел Юлию Ефременкову в ярость. Он касался ее сыновей-близнецов, но отвечая, Юлия Ефременкова имела в виду сложную ситуацию в семье.
«Юля, что с вами происходит? Не говорить имена детей, не показывать — бред какой-то», — спросили Ефременкову в Сети.
«То, что сейчас происходит со мной, я врагу не пожелаю. Ну это к вашему вопросу никакого отношения не имеет. Для меня бред — ваши рассуждения. Нужно уважать чужие границы, покажем детей и озвучим имена тогда, когда будем к этому готовы», — ответила Юлия Ефременкова.
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Напомним, Юлия Ефременкова сейчас живет в тревоге за жизнь своей мамы. Некоторое время назад женщина попала в больницу в тяжелом состоянии. Пока врачи не делают никаких прогнозов.