«Врагу не пожелаю того, что со мной происходит»: раздавленная горем Ефременкова из «Дома-2» сделала заявление

Экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова устроила интерактив с подписчиками, во время которого ответила на самые интересующих их вопросы.

Один из них привел Юлию Ефременкову в ярость. Он касался ее сыновей-близнецов, но отвечая, Юлия Ефременкова имела в виду сложную ситуацию в семье.