«Занял нишу, которая была непопулярна на тот момент»: известный продюсер объяснил взлет SHAMAN

Певец и автор песен Ярослав Дронов, известный под творческим псевдонимом SHAMAN, входит в число тех артистов, про которых говорят, что они проснулись знаменитыми.
Популярность к исполнителю пришла молниеносно после хитов «Встанем» и «Я русский». И, конечно же, эксперты принялись оценивать и объяснять небывалый успех SHAMAN у публики. И его секрет не только в незаурядных вокальных талантах Ярослава Дронова.
Продюсер Павел Рудченко считает, что «духоподъемный» материал в репертуаре SHAMAN появился в очень нужное время.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«SHAMAN занял нишу, которая была непопулярна на тот момент. «Окологосударственная» ниша, где певцы из филармоний, в основном, перепевали уже известные популярные песни Великой Отечественной войны. А именно с новыми песнями в этом жанре никто не выходил на эстраду. SHAMAN очень удачно взошел на этот пьедестал», — отметил Павел Рудченко.
По материалам «Народных новостей».