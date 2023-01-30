«Занял нишу, которая была непопулярна на тот момент»: известный продюсер объяснил взлет SHAMAN

Певец и автор песен Ярослав Дронов, известный под творческим псевдонимом SHAMAN, входит в число тех артистов, про которых говорят, что они проснулись знаменитыми.

Популярность к исполнителю пришла молниеносно после хитов «Встанем» и «Я русский». И, конечно же, эксперты принялись оценивать и объяснять небывалый успех SHAMAN у публики. И его секрет не только в незаурядных вокальных талантах Ярослава Дронова.

Продюсер Павел Рудченко считает, что «духоподъемный» материал в репертуаре SHAMAN появился в очень нужное время.

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