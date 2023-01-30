Муцениеце показала бесподобное тело «восьмеркой» в кипенно-белом белье: устроила манящие танцы

Агата Муцениеце смогла обрести во время отпуска в Дубе роскошный загар шоколадного оттенка. Несмотря на то что это был настоящий отдых у моря со вкусностями и прочими прелестями, звезда не поправилась ни на каплю.

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И даже, напротив, только похорошела. Дело в том, что Муцениеце даже в Эмиратах продолжала усердно заниматься в спортзале, что, конечно же, отразилось позитивно на ее внешнем виде.

Артистка с гордостью показала и шикарный оттенок своей кожи, и манящие изгибы, выставив видеоролик со своими танцами в кипенно-белом белье в социальные сети. Восхитительная гибкость и идеальная фигура «восьмеркой»!