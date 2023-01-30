Потерял сотни тысяч рублей: уехавший в США Валерий Леонтьев проиграл суд из-за квартиры в центре Москвы

Известный исполнитель Валерий Леонтьев проиграл суд своей соседке по квартире в доме, расположенном в центре Москвы.

Из-за прогнившего стояка в жилище Валерия Леонтьева затопило квартиру снизу, в результате отслоилась водная краска, отошла со стен венецианская штукатурка и испортилась комната — по всему потолку появились огромные страшные пятна.

Оценщики пришли к выводу, что ущерб составляет порядка 300 тысяч рублей. Был подан иск в суд против Валерия Леонтьева с просьбой взыскать с него деньги за причиненный ущерб.

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