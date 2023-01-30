Наталья Варлей рассказала, как проведет 100-летний юбилей Гайдая

30 января, в день 100-летия со дня рождения известного советского кинорежиссера Леонида Гайдая, актриса Наталья Варлей рассказала, как планирует отпраздновать эту дату. По словам звезды кинокомедии «Кавказская пленница», она будет рассказывать о легендарном режиссере на творческом вечере со зрителями.

«Я лечу на 100-летие Гайдая в Иркутск», — сказала заслуженная артистка РСФСР в интервью.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Дело в том, что Иркутск — родной город Гайдая, и его 100-летний юбилей здесь празднуют широко. Помимо ретроспективы фильмов Леонида Иовича, состоится концерт с песнями из его фильмов, пройдет лекция и викторина. А еще для горожан организован флешмоб «Хоровод вокруг Гайдая» — он пройдет у памятника мастеру, установленного на площади возле цирка. По материалам издания РИА ФАН.