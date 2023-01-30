Друг Николая Дроздова раскрыл, что происходит с телеведущим в больнице

Как стало известно на днях, Николай Дроздов, известный путешественник и телеведущий, оказался в больнице с переломами ребер. По словам его друга, композитора и певца Дмитрия Дунаева, Дроздов неудачно упал, но сейчас находится под наблюдением врачей и успешно проходит лечение и восстановление.
«Вечером в воскресенье его супруга общалась с Николаем, все нормально. Находится в палате, ребра заживают, все-таки 85 лет уже. Хоть он и вечно молодой, но кости дают о себе знать. Процесс заживления будет идти чуть подольше», — рассказал Дунаев.
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Он добавил, что медики разрешили находиться в палате ведущего его дочери.
«Пусть еще немного Николай отдохнет. С ним в больнице дочь, она и сама подлечится, и за ним последит», — цитирует Дунаева издание «360».