Клава Кока в растрепанной одежде показала греховное место: мягкие телеса вырвались наружу

Певица облачилась в наряд, который в зоне декольте напоминал отрепье. Тем не менее, привлечь внимание к «ложбинке греха» Клаве Коке все-таки удалось. Не случайно именно так называют французы часть женского тела между грудями.

К слову, сейчас такие фантазийные декольте с прорезями - настоящий хит сезона. Тело, которое проглядывает сквозь дыры наружу не может не притягивать взгляды.