Один в белом боди, другой в бирюзовом: Ефременкова засняла подросших сыновей-близнецов в нарядах от Роберто Кавалли

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова приучает своих грудных сыновей-близнецов к брендовым вещам.

В микроблоге она поделилась снимком, на котором запечатлела крох в боди от итальянского дизайнера одежды Роберто Кавалли. Один из ее сыновей-близнецов облачен в боди с ползунками белого оттенка, другой — бирюзового с принтом. Лица мальчиков Юлия Ефременкова прикрыла смайликами, давая понять, что пока не хочет показывать малышей.

Под снимком Юлия Ефременкова рассказала, сколько молока съедают ее дети за один прием пищи. Это очень интересует подписчиков звезды реалити-шоу.

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