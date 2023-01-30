Умерла первая исполнительница роли Уэнсдей Лиза Лоринг

Умерла актриса Лиза Лоринг, которую зрители знают по культовому телесериалу «Семейка Аддамс». В ситкоме Лиза Лоринг сыграла неулыбчивую девочку Уэнсдей.
О смерти актрисы сообщила ее близкая подруга, причиной кончины 64-летней Лизы Лоринг стал инсульт.
«С большой печалью я сообщаю о смерти нашей подруги Лизы Лоринг. Четыре дня назад она перенесла обширный инсульт, вызванный курением и высоким давлением. Она находилась на аппаратах жизнеобеспечения в течение трех дней. Ее семья приняла трудное решение отключить их, и прошлой ночью Лиза скончалась», — поделилась подруга 64-летней артистки Лор Джейкобсон.
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Стоит отметить, что сериал «Уэнсдэй», вышедший в конце прошлого года на стриминговой платформе Netflix, имеет отношение к роли Лизы Лоринг.
По материалам Deadline.
Лиза Лоринг в роли Уэнсдей Аддамс. Фото: кадр сериала «Семейка Аддамс», 1964 год