Темные волосики, на макушке лысина: Аделина Сотникова показала своего подросшего ребенка – уже три месяца

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова три месяца назад впервые стала мамой. Пол ребенка и его имя звезда спорта не раскрывает, пообещав поклонникам, что сделает это уже совсем скоро.

В микроблоге Аделина Сотникова поделилась новым снимком с подросшим малышом, которому 30 января исполнилось три месяца. Аделина Сотникова запечатлела кроху в профиль, показав голову, покрытую темными волосиками и залысинку на макушке.

Под фото Аделина Сотникова призналась, что материнство каждый день дарит ей непередаваемые эмоции.

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