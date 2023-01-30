Темные волосики, на макушке лысина: Аделина Сотникова показала своего подросшего ребенка – уже три месяца

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова три месяца назад впервые стала мамой. Пол ребенка и его имя звезда спорта не раскрывает, пообещав поклонникам, что сделает это уже совсем скоро.
В микроблоге Аделина Сотникова поделилась новым снимком с подросшим малышом, которому 30 января исполнилось три месяца. Аделина Сотникова запечатлела кроху в профиль, показав голову, покрытую темными волосиками и залысинку на макушке.
Под фото Аделина Сотникова призналась, что материнство каждый день дарит ей непередаваемые эмоции.
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Аделина Сотникова и ее ребенок. Фото: соцсети
«Каждый день я ощущаю себя непередаваемо счастливо! Каждый день ты даришь мне невероятные эмоции. Каждый день я вижу твой прогресс! Я бесконечно тебя люблю, мой драгоценный человечек! Спасибо тебе за то, что я сейчас проживаю!» - написала Аделина Сотникова.