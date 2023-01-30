Соблазняет за секунды: Каролина Севастьянова высоко задрала брюки, засветив складки в паховой зоне

27-летняя спортсменка, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова сегодня покоряет другие вершины. Гимнастка всегда на высоте, благодаря своей эффектной внешности и красивой фигуре.

Даже не очень удачно подобранные наряды не портят впечатление о Каролине Севастьяновой. Она доказала, что может быть соблазнительной и желанной даже в одежде.

На этот раз Каролина Севастьянова предстала в серых брючках с завышенной талией и белом топе.

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