Соблазняет за секунды: Каролина Севастьянова высоко задрала брюки, засветив складки в паховой зоне

27-летняя спортсменка, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова сегодня покоряет другие вершины. Гимнастка всегда на высоте, благодаря своей эффектной внешности и красивой фигуре.
Даже не очень удачно подобранные наряды не портят впечатление о Каролине Севастьяновой. Она доказала, что может быть соблазнительной и желанной даже в одежде.
На этот раз Каролина Севастьянова предстала в серых брючках с завышенной талией и белом топе.
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Короткий топ открыл паховую зону Каролины Севастьяновой, которая у нее в идеальном состоянии. Но при этом узкие брюки с завышенной посадкой создали складки, не очень украсившие их и Каролину Севастьянову. Поклонники из числа мужчин, несмотря на это, заявили, что красавица соблазняет их за секунды.
Каролина Севастьянова открыла паховую зону. Фото: соцсети