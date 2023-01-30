Новости шоу-бизнеса: Николай Дроздов госпитализирован с переломами, Ольга Бузова покинула Россию, Люся Чеботина пострадала от «унитазных» виниров

Бузова покинула Россию

Певица и телеведущая Ольга Бузова объявила, что покидает Россию на длительное время. «Улетаю очень надолго», — написала подписчикам звезда. Правда, куда она двинулась, не рассказала.

Умер «папа» кота Леопольда

28 января скончался Вячеслав Назарук, художник-мультипликатор, подаривший маленьким зрителям мультфильмы «Кот Леопольд», «Мама для мамонтенка», «Крошка Енот», «Дом для леопарда», «Раз ковбой, два ковбой». Ему был 81 год.

Дроздов угодил в больницу

Николай Дроздов был госпитализирован в больницу. Оказалось, что некоторое время назад он поскользнулся и упал. Рентген выявил перелом восьми ребер.

Чеботина пострадала от «унитазных» виниров

Люся Чеботина оказалась на музыкальном олимпе и сразу привлекла внимание своей белозубостью. Девушку сильно критиковали за «унитазную улыбку», как она сама призналась, и это приносило ей страдания. А вину за неэстетический рот она возложила на своего московского стоматолога: там без ее согласия установили огромные виниры, да еще и с цветом ошиблись.