Таюрская из Little Big возомнила себя Пугачевой: Алла Борисовна, подвиньтесь!

Софья Таюрская, певица и солистка группы Little Big сделалал заявление после признания своего бойфренда иноагентом. Илье Прусикину, сбежавшему в Америку в прошлом году и оскандалившемуся несколько раз, Минюст РФ внес в реестр физических лиц-иностранных агентов 27 января.

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Таюрская посчитала, что теперь она ни больше ни меньше, а прямо Алла Пугачева. И отрепостила скандальный текст примадонны в соцсети, где Алла Борисовна требовала ее признать иноагентом вслед за своим мужем Максимом Галикным*.

«Спасибо, Алла Пугачева, за этот текст! Сейчас он мне близок как никогда», - написала певица.

Таюрская и Прусикин* вместе уехали из страны. Официально мужем и женой они не являются.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента