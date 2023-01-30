Влажная Волочкова сняла с себя все, и даже трусики: главное, что мальдивский загар на месте

Звезда балета Анастасия Волочкова недавно вернулась с Мальдив. Артистка успела за время отдыха соскучиться по любимой бане, которую посещает регулярно, и при первой же возможности, которая впала у нее на последние выходные января, отправилась в парную.

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Не забыла балерина и про фотосессию – брать телефон с собой в парилку уже стало традицией. И Анастасия позировала на полке в жаркой баньке, сняв предварительно с себя все. Купальник в баню звезда не надевает, предпочитая прикрываться веником или руками. На сей раз обошлось без шпагата, которые артистка также регулярно демонстрирует в парной.

Балерина не скрывает, что волнуется за свой мальдивский загар. Но пока он не смылся и продолжает радовать свою хозяйку.