Влажная Волочкова сняла с себя все, и даже трусики: главное, что мальдивский загар на месте

Анастасия Волочкова.

Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Балерина показала, где оголилась.

Звезда балета Анастасия Волочкова недавно вернулась с Мальдив. Артистка успела за время отдыха соскучиться по любимой бане, которую посещает регулярно, и при первой же возможности, которая впала у нее на последние выходные января, отправилась в парную.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Не забыла балерина и про фотосессию – брать телефон с собой в парилку уже стало традицией. И  Анастасия позировала на полке в жаркой баньке, сняв предварительно с себя все. Купальник в баню звезда не надевает, предпочитая прикрываться веником или руками. На сей раз обошлось без шпагата, которые артистка также регулярно демонстрирует в парной.

Балерина не скрывает, что волнуется за свой мальдивский загар. Но пока он не смылся и продолжает радовать свою хозяйку.

Анастасия Волочкова. Фото: соцсети 

Читайте также