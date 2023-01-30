Валерия Ланская призналась, что неизлечимо больна: «Я теперь все время с шприцами»

Ланская впервые столкнулась с проблемами в организме, когда была беременна. В середине срока у нее обнаружился повышенный сахар в крови, она начала инсулинотерапию. А после рождения сына забыла об этом. Но через пару лет вынуждена была обратиться к врачам, поскольку ее самочувствие ухудшалось.

«У меня первый тип диабета — инсулинозависимый. Его еще называют диабетом детей и подростков. В моем возрасте он не встречается. Я теперь все время живу с мерилками, шприцами, иглами», - призналась актриса.

Ланская пыталась вылечиться от заболевания, но безуспешно. И теперь смирилась с новым образом жизни.

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