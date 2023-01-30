Уже не вместе: Волочкова проговорилась о разводе Наташи Королевой и Тарзана

В семье Наташи Королевой и Сергея Глушко, наиболее известного как стриптизер Тарзан, не все гладко в прошлогодней весны. Это люди заметили уже давно. А вот то, что они уже не вместе, стало известно накануне.
Выдала чужой личный секрет балерина Анастасия Волочкова. Она дала интервью на YouTube Алене Жигаловой, в котором раскрыла не только свои секреты, но и чужие. Признавшись, что не прочь провести ночь с Тарзаном, Волочкова на реплику о том, что Королева явно будет против, заявила: «Она вроде уже не с ним».
Однако, продолжать тему о разрыве Тарзана и Королевой балерина не стала, а быстро переключилась на другую тему. Видимо, спохватилась, что выболтала лишнее.
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