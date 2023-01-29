Бывший муж Дженнифер Лопес женился на модели в два раза младше себя

Бывший муж Дженнифер Лопес и отец ее детей – 54-летний певец в стиле сальса Марк Энтони - женился в четвертый раз. Свадьба состоялась 28 января в Майами. Новой избранницей артиста стала Надя Феррейра - 23-летняя «Мисс Вселенная» по версии Парагвая.

Радостное событие состоялось через девять месяцев после того, как папа подтвердила свою помолвку. Как сообщает издание Hola, на нем присутствовали певец Малума, Лин-Мануэль Миранда, Сальма Хайек и мэр Майами. Дэвид Бекхэм (присутствовал со своей женой) исполнил роль шафера.

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Напомним, ранее Марк Энтони был женат на бывшей «Мисс Вселенная» Даянаре Торрес (два сына), собственно Дженнифер Лопес (сын и дочь) и модель Шеннон Де Лима. Кроме того, у певца есть еще и взрослая дочь Арианна от первых отношений.