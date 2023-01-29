Новая вершина взята! Юный Саша Плющенко освоил тройной лутц

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Напомним, лутц является вторым по сложности прыжком в фигурном катании после акселя. В зависимости от количества вращений в воздухе профессионалы различают одинарный, двойной, тройной и четверной лутц.