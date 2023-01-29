«Простое, без премудростей»: Ольга Орлова заговорила об имени для новорожденной дочери

45-летняя ведущая «Дома-2» Ольга Орлова находится в прекрасном состоянии ожидания малыша. Совсем скоро, уже в феврале, дочь Ольги Орловой и ее мужа, бизнесмена Валерия появится на свет.
При этом звезда экрана дала понять, что она и ее супруг пока еще не определились с именем для будущей малышки. Вероятно, чтобы оживить микроблог комментариями пользователей, Ольга Орлова решила спросить совета по этому поводу у подписчиков.
«Имя малышке. Хочется что-то простое, без премудростей. Еще надо учитывать отчество - Валерьевна. Поучаствуйте идеями»,- обратилась к своей аудитории Ольга Орлова.
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Со своим вопросом Ольга Орлова попала в точку. За короткое время под ее публикацией было оставлено порядка девяти тысяч комментариев. Поклонники советуют Ольге Орловой назвать дочку Марией, Еленой, Юлией, Варварой, Александрой, Елизаветой.
Напомним, будущая малышка станет для 45-летней Ольги Орловой вторым ребенком. У телеведущей есть взрослый сын от первого брака.