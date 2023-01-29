«Простое, без премудростей»: Ольга Орлова заговорила об имени для новорожденной дочери

45-летняя ведущая «Дома-2» Ольга Орлова находится в прекрасном состоянии ожидания малыша. Совсем скоро, уже в феврале, дочь Ольги Орловой и ее мужа, бизнесмена Валерия появится на свет.

При этом звезда экрана дала понять, что она и ее супруг пока еще не определились с именем для будущей малышки. Вероятно, чтобы оживить микроблог комментариями пользователей, Ольга Орлова решила спросить совета по этому поводу у подписчиков.