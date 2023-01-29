Принц Чарльз приглашает Гарри и Меган на свою коронацию, но Уильям против

Новые подробности главного британского события этой весны – коронации принца Чарльза, который теперь стал королем Карлом III. Главное, что заботит поклонников королевской семьи, - будет ли младший сын виновника торжества – принц Гарри – присутствовать на этой церемонии.

Герцог Сассекский недавно вынес порядочно сора из избы (то есть, из дворца), выпустив в Америке документальный сериал и собственные мемуары. Теперь отец и старший брат-наследник престола якобы очень злы на него. Приглашение или, наоборот, изгнание с коронации будет яркой демонстрацией их отношения.

И вот, что пишет Daily Mail 28 января. Якобы Чарльз приглашает своего опального сына на коронацию (вместе с женой-американкой Меган Маркл) и хочет все для этого устроить. Но против данной идеи выступил принц Уильям.

По словам источников издания, король считает, что отсутствие Гарри и Меган на мероприятии будет большим отвлечением от главного события, чем их присутствие. Уильям же обеспокоен тем, что Гарри выкинет какой-нибудь новый трюк, который затмит коронацию.