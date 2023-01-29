Не дождалась внучку, которая родилась ее копией! Тотьмянина поделилась фото с покойной мамой

Татьяна Тотьмянина пережила в свое время страшную трагедию. 29 января 2009 года в ДТП погибла ее мама. Наталья Васильевна попала в аварию на трассе Москва - Санкт-Петербург. Женщина получила серьезное повреждение головного мозга. Спасти ее не удалось. Мама Тотьмяниной скончалась. Случившееся стало огромным горем для фигуристки. Рядом с ней все время находился Алексей Ягудин. Олимпийский чемпион стал для возлюбленной надежной опорой и поддержкой.
Сегодня минуло уже 14 лет со дня той роковой трагедии. В своем микроблоге фигуристка почтила память покойной мамы, поделившись снимком, который так ей дорог.
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Татьяна Тотьмянина с мамой Натальей Васильевной. Фото: личный архив
Вместе с мужем фигуристом Татьяна Тотьмянина воспитывает двоих детей: дочек Елизавету, ей 13 лет и Мишель, ей 7 лет. Поклонники заметили, как младшая дочка фигуристки похожа на свою бабушку, просто один в один.
«Очень доброе лицо у мамы», «Светлая память!», «Никто наших мамочек нам не заменит! Светлая память!», «Печально и жалко, что ушла так рано!! Но ничего не исправить! Как моя мама говорила, что я и там буду за вами скучать! Но а мы здесь! Их очень не хватает!», «Спасибо вашей маме за такую дочь, как вы. Светлая ей память!», «Маме вашей поклон! А младшенькая похожа на бабушку», «Как иногда не хватает нам, уже взрослым и давно самим мамам нашей Мамочки, которой нет давно!», «Столько тепла», - пишут фолловеры.