Не дождалась внучку, которая родилась ее копией! Тотьмянина поделилась фото с покойной мамой

Татьяна Тотьмянина пережила в свое время страшную трагедию. 29 января 2009 года в ДТП погибла ее мама. Наталья Васильевна попала в аварию на трассе Москва - Санкт-Петербург. Женщина получила серьезное повреждение головного мозга. Спасти ее не удалось. Мама Тотьмяниной скончалась. Случившееся стало огромным горем для фигуристки. Рядом с ней все время находился Алексей Ягудин. Олимпийский чемпион стал для возлюбленной надежной опорой и поддержкой.

Сегодня минуло уже 14 лет со дня той роковой трагедии. В своем микроблоге фигуристка почтила память покойной мамы, поделившись снимком, который так ей дорог.

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