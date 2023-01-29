Главный плейбой советского кино Андрей Соколов озвучил точное число жен – вызывает удивление

Главный плейбой советского экрана, ставший звездой после фильма «Маленькая Вера» Андрей Соколов летом прошлого года отпраздновал свое 60-летие.

Красавцу-актеру в свое время приписывали бурные романы с самыми известными женщинами. Андрея Соколова уличали в романах с певицей Патрисией Каас, актрисами Марией Голубкиной и Мариной Влади. Говорили, что женат Андрей Соколов был трижды. Это официально. И для поклонников, вероятно, удивительно.

Обычно не комментирующий свою личную жизнь Андрей Соколов впервые озвучил, сколько у него на самом деле было жен, при этом давая понять, что снисходительно относится к тому, что о нем пишут в прессе.

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