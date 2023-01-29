Главный плейбой советского кино Андрей Соколов озвучил точное число жен – вызывает удивление

Андрей Соколов

Андрей Соколов. Фото: Global Look Press

Звезда фильма «Маленькая Вера» Андрей Соколов честно ответил на личный вопрос.

Главный плейбой советского экрана, ставший звездой после фильма «Маленькая Вера» Андрей Соколов летом прошлого года отпраздновал свое 60-летие.

Красавцу-актеру в свое время приписывали бурные романы с самыми известными женщинами. Андрея Соколова уличали в романах с певицей Патрисией Каас, актрисами Марией Голубкиной и Мариной Влади. Говорили, что женат Андрей Соколов был трижды. Это официально. И для поклонников, вероятно, удивительно.

Обычно не комментирующий свою личную жизнь Андрей Соколов впервые озвучил, сколько у него на самом деле было жен, при этом давая понять, что снисходительно относится к тому, что о нем пишут в прессе.

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«Абсолютно спокойно к этому отношусь. Допускаю существование слухов. По поводу количества ошиблись: дважды был женат», - сказал Андрей Соколов в интервью программе «Однажды…» на НТВ.

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