Дама без комплексов: беременная Алиана Устиненко из «Дома-2» потрясла перед камерой голым животом

Бывшая участница «Дома-2» Алиана Устиненко готовится вновь стать мамой. Звезда телестройки не так давно рассекретила беременность и с тех пор, вероятно, решила пойти вразнос.
Алиана Устиненко, желая привлечь внимание к своей персоне, демонстрирует, что она - дама напрочь лишенная комплексов. В микроблоге будущая мама без стеснения показывает свой обнаженный живот, тряся им перед камерой.
Алиана Устиненко поделилась видео, на котором запечатлена в черном лифе и накинутой поверх белой рубашке. В кадре она демонстрирует подросший живот. Под видео Алиана Устиненко сообщила, что муж хочет от нее пятерых детей.
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«Если честно, хотим, конечно, большую семью - детей 5. Но я понимаю, какой это огромный труд. Быть мамой - это непросто. Поэтому я сказала любимому, хочешь много детей, еще и погодок, тогда мне нужна няня, водитель, домработница, повар, и я вся твоя. Сказал, организуем. Посмотрим, пока я здорова и молода, возможно все», - поделилась Алиана Устиненко.
Напомним, Алиана Устиненко ждет второго малыша. Ее старшему сыну Роберту, рожденному в браке Алианы с Сашей Гобозовым, в мае этого года будет девять лет.