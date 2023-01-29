Дама без комплексов: беременная Алиана Устиненко из «Дома-2» потрясла перед камерой голым животом

Бывшая участница «Дома-2» Алиана Устиненко готовится вновь стать мамой. Звезда телестройки не так давно рассекретила беременность и с тех пор, вероятно, решила пойти вразнос.

Алиана Устиненко, желая привлечь внимание к своей персоне, демонстрирует, что она - дама напрочь лишенная комплексов. В микроблоге будущая мама без стеснения показывает свой обнаженный живот, тряся им перед камерой.

Алиана Устиненко поделилась видео, на котором запечатлена в черном лифе и накинутой поверх белой рубашке. В кадре она демонстрирует подросший живот. Под видео Алиана Устиненко сообщила, что муж хочет от нее пятерых детей.

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