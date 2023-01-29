Кнопка и пупсик: Ефременкова и Мондезир показали, какими стали их сыновья-близнецы – парням уже четыре месяца

Экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова в сентябре 2022 года впервые стала мамой. На свет появились ее и Мондезира сыновья-близнецы. Мальчики родились недоношенными и потому в четыре с лишним месяца имеют параметры, которые отличаются от тех, которые характеризуют малышей, появившихся на свет с нормальным весом.

Причем, один из сыновей Ефременковой и Мондезира опережает в развитии второго. Но молодых родителей этот факт не удивляет и не расстраивает, мама и папа знают, что с возрастом это нивелируется.

В микроблоге Юлия Ефременкова озвучила параметры сыновей, показав фото с ними. В кадре она предстала на руках с близнецом, который весит меньше. А того, что покрупнее, доверила держать Мондезиру.

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