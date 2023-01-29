Умер мультипликатор «Кота Леопольда» и «Крошки Енота» Вячеслав Назарук

28 января скончался художник, подаривший отечественным зрителям мультфильмы «Кот Леопольд», «Мама для мамонтенка», «Крошка Енот», «Дом для леопарда», «Раз ковбой, два ковбой» и многие другие Вячеслав Назарук.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на шеф-редактора «Союзмультфильма» Сергея Капкова.

Прощание с мультипликатором пройдет 1 февраля в 14:00 в храме Царевича Дмитрия при Первой Градской больнице (она же Городская клиническая больница № 1 имени Пирогова в Москве).

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Вячеславу Назаруку был 81 год. В последние годы жизни он писал картины, посвященные древнерусской истории: «Куликовская битва», «Ледовое побоище», «Крещение», «Слово о полку Игореве» и другие.