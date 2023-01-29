«Живой и радостный»: певец Александр Новиков вышел на связь после сообщений о смерти

Известный певец, исполнитель шансона и автор песен Александр Новиков вышел на связь со своей аудиторией.

Александра Новикова, который нечасто общается в Сети, заставило это сделать сообщение о его же кончине.

Музыкант опроверг новости о собственной смерти, давая понять, что возмущен подобными публикациями о себе в прессе.

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